Более 2100 нижегородцев призовут в армию осенью 2025 года

Он отметил, что служащие по призыву не будут направляться в зону проведения СВО и в другие районы с боевыми действиями. Первая отправка новобранцев в войска намечена на середину октября. Особое внимание в этом году уделено комплектованию элитных частей. Более тысячи жителей области пройдут службу именно там: около 20 человек будут зачислены в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 направят в Преображенский и Семёновский полки, примерно 200 пополнят воздушно-десантные войска. Более 200 нижегородцев станут служить в подразделениях Росгвардии.