Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 2100 нижегородцев призовут в армию осенью 2025 года

1 октября 2025 года в России стартует осенний призыв граждан в армию. В Нижегородской области на службу отправятся свыше 2100 человек, из них порядка 500 жителей Нижнего Новгорода.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Призывная кампания завершится 31 декабря. Военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что призванные будут распределены по всем видам и родам войск Вооружённых сил России, в том числе в пограничные подразделения ФСБ.

Он отметил, что служащие по призыву не будут направляться в зону проведения СВО и в другие районы с боевыми действиями. Первая отправка новобранцев в войска намечена на середину октября. Особое внимание в этом году уделено комплектованию элитных частей. Более тысячи жителей области пройдут службу именно там: около 20 человек будут зачислены в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 направят в Преображенский и Семёновский полки, примерно 200 пополнят воздушно-десантные войска. Более 200 нижегородцев станут служить в подразделениях Росгвардии.

Кроме того, 15 человек получат возможность проходить службу в научных ротах. В течение осеннего призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет работать горячая телефонная линия (831) 419−79−14. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Жителям также рекомендуют обращаться в военкоматы по месту жительства для получения подробной информации.

Ранее сообщалось, что осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта.

Напомним, Госдума поддержала законопроект о круглогодичном призыве в армию.