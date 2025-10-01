Более 2100 нижегородцев призовут в армию осенью 2025 года

Призывная кампания завершится 31 декабря. Военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что призванные будут распределены по всем видам и родам войск Вооружённых сил России, в том числе в пограничные подразделения ФСБ.
Он отметил, что служащие по призыву не будут направляться в зону проведения СВО и в другие районы с боевыми действиями. Первая отправка новобранцев в войска намечена на середину октября. Особое внимание в этом году уделено комплектованию элитных частей. Более тысячи жителей области пройдут службу именно там: около 20 человек будут зачислены в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 направят в Преображенский и Семёновский полки, примерно 200 пополнят воздушно-десантные войска. Более 200 нижегородцев станут служить в подразделениях Росгвардии.
Кроме того, 15 человек получат возможность проходить службу в научных ротах. В течение осеннего призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет работать горячая телефонная линия (831) 419−79−14. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Жителям также рекомендуют обращаться в военкоматы по месту жительства для получения подробной информации.
Ранее сообщалось, что осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта.
Напомним, Госдума поддержала законопроект о круглогодичном призыве в армию.