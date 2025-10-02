В Госдуме предложили закрепить право молодых педагогов на подъемные

Отмечается, что для получения выплаты педагог должен будет впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года. Уточняется, что важно предусмотреть механизм, при котором в случае увольнения до истечения трех лет неотработанная выплата должна быть возвращена в полном объеме.