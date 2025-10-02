Власти Минска назвали, на какие профессии чаще всего идут учиться безработные

В Минской службе занятости сказали, на какие профессии чаще всего идут учиться безработные, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, самыми востребованными у минчан являются программы подготовки на повара, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщика. Открываются и новые обучающие курсы.
Кроме того, о бесплатных программах и обучающих курсах для безработных минчан, позволяющих обновить и расширить знания, рассказали в Мингорисполкоме.
— В этом году появилась возможность освоить профессию водитель механических транспортных средств, — рассказала начальник отдела организации обучения и профориентации управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталия Ващило.
Обучение минчан ведется на дневной форме, ежедневно для максимальной эффективности. Обучаться профессии повар, например, нужно всего два месяца. А вот курсы парикмахера и мастера по маникюру более продолжительные — девять месяцев.
— Несмотря на длительный период подготовки, профессии парикмахер и мастер по маникюру пользуются наибольшей популярностью у женщин, — отметила чиновница.
По окончании обучения безработному выдают свидетельство либо другой документ гособразца с присвоением квалификации. При этом минчан после таких курсов ждет гарантированное место работы, что позволяет приобрести опыт и укрепиться в профессии.