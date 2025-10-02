Ричмонд
Власти Минска назвали, на какие профессии чаще всего идут учиться безработные

Минские власти назвали профессии, на которые чаще учатся безработные.

Источник: Комсомольская правда

В Минской службе занятости сказали, на какие профессии чаще всего идут учиться безработные, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, самыми востребованными у минчан являются программы подготовки на повара, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщика. Открываются и новые обучающие курсы.

Кроме того, о бесплатных программах и обучающих курсах для безработных минчан, позволяющих обновить и расширить знания, рассказали в Мингорисполкоме.

— В этом году появилась возможность освоить профессию водитель механических транспортных средств, — рассказала начальник отдела организации обучения и профориентации управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталия Ващило.

Обучение минчан ведется на дневной форме, ежедневно для максимальной эффективности. Обучаться профессии повар, например, нужно всего два месяца. А вот курсы парикмахера и мастера по маникюру более продолжительные — девять месяцев.

— Несмотря на длительный период подготовки, профессии парикмахер и мастер по маникюру пользуются наибольшей популярностью у женщин, — отметила чиновница.

По окончании обучения безработному выдают свидетельство либо другой документ гособразца с присвоением квалификации. При этом минчан после таких курсов ждет гарантированное место работы, что позволяет приобрести опыт и укрепиться в профессии.