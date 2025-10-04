Ричмонд
В Беларуси милиция задержала двоих пенсионеров из-за картофеля

В Беларуси пенсионеры были задержаны сотрудниками милиции из-за картофеля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси милиция задержала двоих пенсионеров из-за картофеля. Подробности сообщили в пресс-службе Департамента охраны Министерства внутренних дел.

Сотрудниками Мозырского отдела охраны вместе с коллегами из РОВД были задержаны два местных жителя, которые незаконно собирали картофель с сельскохозяйственного поля, расположенного неподалеку от деревни Гурины.

Во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники милиции обратили внимание на автомобиль, который был припаркован возле поля. В момент осмотра машины в багажнике были найдены мешки с картофелем.

«Выяснилось, 67-летняя сельчанка и ее 69-летний супруг планировали использовать порядка 90 кг картофеля в личных целях», — привели подробности в ведомстве.

Ранее Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году.

Кстати, МАРТ установил предельные цены на овощи в Беларуси: «Килограмм картофеля — 1,07 рубля, капусты — 1,62, яблок — 4,8 рубля».

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

