В Беларуси милиция задержала двоих пенсионеров из-за картофеля. Подробности сообщили в пресс-службе Департамента охраны Министерства внутренних дел.
Сотрудниками Мозырского отдела охраны вместе с коллегами из РОВД были задержаны два местных жителя, которые незаконно собирали картофель с сельскохозяйственного поля, расположенного неподалеку от деревни Гурины.
Во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники милиции обратили внимание на автомобиль, который был припаркован возле поля. В момент осмотра машины в багажнике были найдены мешки с картофелем.
«Выяснилось, 67-летняя сельчанка и ее 69-летний супруг планировали использовать порядка 90 кг картофеля в личных целях», — привели подробности в ведомстве.
Ранее Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году.
Кстати, МАРТ установил предельные цены на овощи в Беларуси: «Килограмм картофеля — 1,07 рубля, капусты — 1,62, яблок — 4,8 рубля».
Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще мы узнали скидки в универмагах Минска в октябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».