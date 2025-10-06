Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил 126 тысяч долларов

Недавно американский лидер Дональд Трамп издал указ о формировании стратегического резерва биткоина. По словам советника по науке и технологиям Дэвида Сакса, продажа криптовалюты в планы не входит — она станет цифровым эквивалентом золота в Форт-Ноксе, а также послужит средством сбережения.