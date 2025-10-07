Херш: Команда Трампа обеспокоена ухудшением его умственных способностей

Соратники президента США Дональда Трампа обеспокоены заметным ухудшением его когнитивных способностей — в Белом доме считают, что республиканец утратил свою способность «читать аудиторию». Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.
Американские военные и чиновники обратили внимание на поведение главы государства во время выступления на базе морских пехотинцев. Они увидели у Трампа признаки «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах». Журналист отметил, что президент США славился умением мгновенно понимать настроение тех, перед кем произносит речь, но сейчас у него появились с этим проблемы.
— Наиболее важно то, что мне сказали, что Трамп, всегда мастерски обращавшийся с толпой, большой или маленькой, больше не в состоянии читать аудиторию, — передает слова Херша на своей странице на платформе Substack.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ссылаясь на источник, заявил, что у президента США появились проблемы с ментальным здоровьем. В частности, у американского лидера начались возрастные изменения психики.