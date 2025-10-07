Херш: Команда Трампа обеспокоена ухудшением его умственных способностей

Американские военные и чиновники обратили внимание на поведение главы государства во время выступления на базе морских пехотинцев. Они увидели у Трампа признаки «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах». Журналист отметил, что президент США славился умением мгновенно понимать настроение тех, перед кем произносит речь, но сейчас у него появились с этим проблемы.