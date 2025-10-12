Суд в Краснодаре арестовал главу Крымского района Кубани

Примечательно, что на протяжении прошедших двух недель Сергей Лесь продолжал активно вести свои соцсети, ежедневно размещая на своих страницах информацию, связанную с предупреждениями МЧС, стартовавшим осенним призывом, строительством автомобильного моста и прочими событиями. Последняя публикация в Telegram-канале главы района была датирована 10 октября. Иск Крымского межрайонного прокурора Сергей Лесь там не комментировал, зато сделал это в интервью корреспонденту одного краевого интернет-издания, также опубликованному 10 октября, то есть за день до его силового задержания. Как он заявил, «в иске прокуратуры указано о более чем 130 земельных участках, из них на 6 моих родственников, включая меня, приходятся 10 земельных участков и 11 объектов недвижимости (соответственно, расположенных на них). По каждому из них мы готовы подтвердить документами, на какие средства они были приобретены. Остальные земельные участки ко мне и моим родственникам никакого отношения не имеют».