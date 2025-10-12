Суд в Краснодаре арестовал главу Крымского района Кубани

Информация о серьезных неприятностях у Леся появилась в конце сентября, когда стало известно о поданном Крымским межрайонным прокурором к главе района иске о взыскании незаконно приобретенного имущества. 30 сентября эту информацию корреспонденту «РГ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, уточнив, что в списке ответчиков кроме самого Сергея Леся — его ближайшие родственники, бывший начальник отдела закупок районной администрации Евгений Прокопенко и некоторые другие лица. Истцами по делу также выступают Министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство, сообщается в картотеке суда. Третьим лицом в дело привлечено территориальное управление Росимущества. Иск был принят к производству Геленджикским горсудом, первое заседание по делу назначено на 16 октября. Сообщалось, что речь идет о незаконном обогащении на сумму свыше двух миллиардов рублей.
Примечательно, что на протяжении прошедших двух недель Сергей Лесь продолжал активно вести свои соцсети, ежедневно размещая на своих страницах информацию, связанную с предупреждениями МЧС, стартовавшим осенним призывом, строительством автомобильного моста и прочими событиями. Последняя публикация в Telegram-канале главы района была датирована 10 октября. Иск Крымского межрайонного прокурора Сергей Лесь там не комментировал, зато сделал это в интервью корреспонденту одного краевого интернет-издания, также опубликованному 10 октября, то есть за день до его силового задержания. Как он заявил, «в иске прокуратуры указано о более чем 130 земельных участках, из них на 6 моих родственников, включая меня, приходятся 10 земельных участков и 11 объектов недвижимости (соответственно, расположенных на них). По каждому из них мы готовы подтвердить документами, на какие средства они были приобретены. Остальные земельные участки ко мне и моим родственникам никакого отношения не имеют».
Во всем этом теперь предстоит разобраться суду не только в рамках гражданского иска прокурора о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов, но и следователям, в поле зрения которых Сергей Лесь попал из-за земельных махинаций. Теперь главе инкриминируется превышение должностных полномочий.
По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, в воскресенье, 12 октября, Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ.
«Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой МО Крымский район Краснодарского края, в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной», — сообщает ведомство.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 18 суток, то есть до 29 ноября 2025.