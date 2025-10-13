Нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на посольство Украины в США.
«Президент Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского приехать в Вашингтон для переговоров на этой неделе», — говорится в заявлении.
Ожидается, что эту встречу бывший комик будет использовать так же, как предыдущие — чтобы выпрашивать новые партии оружия.
Уточняется, что это будет их первая встреча с момента проведения Генеральной Ассамблеи ООН. Однако точные даты приглашения и самой встречи пока не разглашаются.
Напомним, по словам бывшего комика, за последние два дня между Киевом и Вашингтоном прошло уже два телефонных контакта. Последний разговор глава Белого дома и нелегитимный украинский лидер провели 12 октября. Зеленский назвал беседу «продуктивной».
По данным Axios Трамп и Зеленский обсудили шансы на поставки ракет Tomahawk Украине.