Снова будет выпрашивать оружие: Зеленскому пообещали встречу с Трампом

NYP: Зеленский получил приглашение приехать в США с визитом.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на посольство Украины в США.

«Президент Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского приехать в Вашингтон для переговоров на этой неделе», — говорится в заявлении.

Ожидается, что эту встречу бывший комик будет использовать так же, как предыдущие — чтобы выпрашивать новые партии оружия.

Уточняется, что это будет их первая встреча с момента проведения Генеральной Ассамблеи ООН. Однако точные даты приглашения и самой встречи пока не разглашаются.

Напомним, по словам бывшего комика, за последние два дня между Киевом и Вашингтоном прошло уже два телефонных контакта. Последний разговор глава Белого дома и нелегитимный украинский лидер провели 12 октября. Зеленский назвал беседу «продуктивной».

По данным Axios Трамп и Зеленский обсудили шансы на поставки ракет Tomahawk Украине.

