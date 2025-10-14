В Башкирии ожидаются сильные дожди и туман

По информации ведомства, в ближайшие сутки в регионе пройдут дожди, которые в некоторых районах могут быть особенно сильными. Погоду дополнительно осложнит юго-восточный и южный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут от +3 до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+13°. На автомобильных трассах из-за осадков и образовавшегося тумана видимость может снизиться до 500 метров и даже меньше.