Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидаются сильные дожди и туман

МЧС рекомендует быть осторожнее в непогоду.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, в ближайшие сутки в регионе пройдут дожди, которые в некоторых районах могут быть особенно сильными. Погоду дополнительно осложнит юго-восточный и южный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут от +3 до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+13°. На автомобильных трассах из-за осадков и образовавшегося тумана видимость может снизиться до 500 метров и даже меньше.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.