Минтруда РФ пообещало новую семейную выплату для 7 млн родителей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил 14 октября 2025 года, что в следующем году 7,3 миллиона работающих родителей смогут получить новую семейную налоговую выплату.
Котяков уточнил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будут подсчитывать по ставке 6%. Выплата доступна для родителей, у которых двое и более детей, но есть нюансы. Важно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума. Также для того, чтобы претендовать на выплаты, имущество должно соответствовать установленным критериям, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам.
Как уточнили в пресс-службе Минтруда, такую выплату можно будет получать каждый год. Возможность подать заявление откроется после сбора налоговой отчетности в электронном виде через портал «Госуслуги» или в отделении Соцфонда (или в МФЦ).
С февраля 2026 года маткапитал на первого ребенка превысит 737 тысяч рублей Shutterstock.
Котяков также рассказал, как выделялись средства на материнский капитал к 2026 году. Важные для каждой семьи выплаты проиндексируют на 6,8%, после чего маткапитал составит 737 тыс. рублей на первого ребенка. Если семья решит получить выплату сразу на второго — она получит уже 974 тыс. рублей. На обеспечение этих потребностей граждан выделили 567 млрд рублей, добавил министр.
Как рассказывал экономист Игорь Балынин, с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка вырастет до 737,21 тысячи рублей, а к 2028 году — до 797,36 тысячи. Если капитал уже использован на первого ребенка, за второго выплатят 236,98 и 256,32 тысячи рублей соответственно. Сейчас материнский капитал составляет 690,27 тысячи на первого ребенка и 912,16 тысячи на второго. К 2028 году суммы вырастут на 15,5% по сравнению с 2025 годом и в 4,2 раза по сравнению с 2007 годом, когда материнский капитал был 250 тысяч рублей.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, в ходе обсуждения проекта бюджета на парламентских слушаниях 6 октября предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. По её мнению, эта программа должна способствовать достижению цели по увеличению рождаемости в России.