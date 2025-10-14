Минтруда РФ пообещало новую семейную выплату для 7 млн родителей

Как рассказывал экономист Игорь Балынин, с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка вырастет до 737,21 тысячи рублей, а к 2028 году — до 797,36 тысячи. Если капитал уже использован на первого ребенка, за второго выплатят 236,98 и 256,32 тысячи рублей соответственно. Сейчас материнский капитал составляет 690,27 тысячи на первого ребенка и 912,16 тысячи на второго. К 2028 году суммы вырастут на 15,5% по сравнению с 2025 годом и в 4,2 раза по сравнению с 2007 годом, когда материнский капитал был 250 тысяч рублей.