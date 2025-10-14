МВД и военные обследовали 72 гектара территории Беларуси из-за упавших БПЛА

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, что в Беларуси обследовали 72 гектара территории из-за упавших беспилотников, сообщил телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.
Так, сообщили, что глава МВД провел оперативное совещание в управлении внутренних дел Гомельского облисполкома. Кубраков подчеркнул, что складывающаяся общественно-политическая обстановка в мире и вокруг Беларуси, в частности на южных рубежах республики, требует от правоохранителей постоянной готовности. Он заявил, что личный состав МВД должен быть постоянно готов к выполнению задач в особых условиях, а также к системной работе по «упреждению возникающих вызовов и угроз».
Отдельно на совещании остановились на работе сельхозпредприятий. В МВД рассказали, что по просьбе главы Гомельщины Ивана Крупко в области сформировали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали свыше 72 тысяч гектаров земельных угодий на предмет падения беспилотников. Еще был поднят вопрос о необходимости оперативного обмена информацией между подразделениями силового блока, а также о совершенствовании деятельности спецподразделений.
Резюмируя, Кубраков также назвал основную задачу милиции в Беларуси.
— Основная задача милиции — сделать все возможное, чтобы наши граждане и дальше жили спокойно, находясь под надежной защитой, — заметил министр.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.
А недавно Совбез сообщил Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников в Беларусь.
Также госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что только две страны могут урегулировать украинский конфликт.