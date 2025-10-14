МВД и военные обследовали 72 гектара территории Беларуси из-за упавших БПЛА

Так, сообщили, что глава МВД провел оперативное совещание в управлении внутренних дел Гомельского облисполкома. Кубраков подчеркнул, что складывающаяся общественно-политическая обстановка в мире и вокруг Беларуси, в частности на южных рубежах республики, требует от правоохранителей постоянной готовности. Он заявил, что личный состав МВД должен быть постоянно готов к выполнению задач в особых условиях, а также к системной работе по «упреждению возникающих вызовов и угроз».