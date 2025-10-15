Страшный запах и мумия в диване: женщина месяцами скрывала останки соседа

Во Франции завершился суд над женщиной с психическими болезнями, которая три месяца прятала останки своего пожилого соседа. Об этом сообщает La Provence.
Дело против Лилу Дж. началось в августе 2020 года, когда соседи пожаловались опекуну женщины на невыносимый запах из её квартиры. Опекун вызвал клининговую службу, сотрудники которой и сделали страшную находку.
Причиной зловония оказалась мумия пожилого мужчины без головы, спрятанная в диване-кровати. Полиция установила, что останки принадлежали 60-летнему Паскалю Б., соседу Лилу. По данным следствия, он умер весной 2020 года естественной смертью, а женщина решила продолжать с ним «жить».
Сначала Лилу планировала хранить Паскаля в сидячем положении, но из-за сильного разложения голова отвалилась. Тогда она сложила его останки в диван, словно в гробницу, а голову выбросила в мусор.
Суд учёл, что Лилу страдает шизофренией и биполярным расстройством, и приговорил её к четырём месяцам условного срока.
Ранее стало известно о случае, когда женщина жила с мертвыми сыном и мужем. Правоохранители обнаружили в квартире два тела, причем один из покойных был залит бетоном.