Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Российские военные ликвидировали и перехватили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины на территории Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ ликвидированы в ряде районов. В результате случившегося никто не пострадал.
«В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram.
По словам Слюсаря, в Красносулинскои районе зафиксированы повреждения.
«В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Информация о последствиях уточняется», — говорится в публикации.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что на территории Сочи отражается ракетная атака Вооружённых сил Украины.