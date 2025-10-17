Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали и перехватили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины на территории Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ ликвидированы в ряде районов. В результате случившегося никто не пострадал.

«В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram.

По словам Слюсаря, в Красносулинскои районе зафиксированы повреждения.

«В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Информация о последствиях уточняется», — говорится в публикации.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что на территории Сочи отражается ракетная атака Вооружённых сил Украины.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше