Великобритания готова отправить войска на Украину после достижения мирного соглашения

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона развернуть военный контингент на Украине в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта. Его слова приводит телеканал Sky News.
— Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил, — отметил Хили, отвечая на вопрос о возможности отправки британских войск на Украину после вероятного саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По его словам, премьер-министр страны Кир Стармер также выразил готовность к направлению британских войск на Украину.
Хили подчеркнул, что Лондон уже выделил значительные средства на подготовку к потенциальному развертыванию войск, оценивая общую стоимость в более чем 100 миллионов фунтов стерлингов, говорится в статье.
20 октября СМИ сообщили, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября, Дональд Трамп изменил свою позицию относительно украинского кризиса. В частности, от обсуждения поставок дальнобойных ракет Tomahawk Киеву он перешел к идее о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.