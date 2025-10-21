Соблюдайте правила респираторного этикета: жители Башкирии все еще массово болеют опасной инфекцией

Роспотребнадзор напоминает, что самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений остается вакцинация. Для выработки устойчивого иммунитета оптимальным временем для прививки является период с сентября по ноябрь. Ведомство призывает успеть сделать прививку тем, кто еще этого не сделал.