На трассе под Таганрогом машина вылетела с дороги и ударилась о дерево

В Ростовской области два человека получили травмы в ДТП. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по региону, авария произошла вечером в четверг, 23 октября, в Неклиновском районе, в километре от автодороги «Таганрог — Федоровка» в сторону поселка Сухосарматка.