На трассе под Таганрогом машина вылетела с дороги и ударилась о дерево

Под Таганрогом в ДТП с «Тойотой» пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области два человека получили травмы в ДТП. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по региону, авария произошла вечером в четверг, 23 октября, в Неклиновском районе, в километре от автодороги «Таганрог — Федоровка» в сторону поселка Сухосарматка.

— По предварительным данным, 38 летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк II», не справился с управлением, зацепил обочину и врезался в дерево, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия пострадали водитель и его 44 летний пассажир. Оба доставлены в больницу с травмами.

В ГАИ напомнили, что водителям следует внимательно следить за дорожной обстановкой, строго соблюдать правила и проявлять взаимное уважение на дороге.

Напомним, ранее в Ростовской области молодые люди на автомобиле «ВАЗ-2112» попали в серьёзное ДТП. Один из пассажиров легковой машины погиб на месте происшествия.

