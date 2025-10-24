NYT: трудности с конфискацией активов РФ обернутся проблемами для Украины

Отсутствие решения по итогам саммита ЕС о «конфискации» замороженных активов Российской Федерации нанесёт удар по Киеву, пишет газета The New York Times.
«Лидеры фактически отложили принятие чёткого решения по плану предоставления кредита. Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно требуются деньги», — говорится в публикации.
В материале американского издания сказано, что «конфискация» представляет собой очень рискованный шаг, он может стать причиной «непредсказуемых последствий». В частности, речь идёт об ущербе репутации европейских государств «как убежища для иностранных активов».
Кроме того, у лидеров западных стран нет плана, касающегося реализации инициативы.
Ранее сообщалось, что участники саммита ЕС не смогли прийти к единому решению по предложению ЕК об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.