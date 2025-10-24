В администрации Белого дома многие сотрудники выразили удивление скоростью, с которой американский президент Дональд Трамп утвердил новые санкционные меры против России. Соответствующую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники.
По данным журналистов, на протяжении нескольких месяцев американский лидер говорил своим советникам о планах перехода к «более жесткой» политике в отношении Москвы. Незадолго до введения ограничительных мер Трамп заявил, что его внутренние инстинкты подсказывают ему необходимость изменения тактики во взаимоотношениях с Россией.
Также отмечается, что на позицию Трампа повлиял его опыт урегулирования конфликта в секторе Газа. Американский лидер пришел к выводу, что достижение перемирия стало возможным только после перехода к более жесткой позиции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично назвал Трампа «разговорчивым миротворцем». Он отметил, что в «движении трамповского маятника» есть положительные результаты. Теперь Москва может бить по «бандеровским нычкам» самым разным оружием.
Президент России Владимир Путин напомнил, что против российских компаний и физических лиц введено более 28,5 тысячи санкций. Однако они не ослабили страну. Напротив, рестрикции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны.