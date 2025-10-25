Астрономы объяснили природу загадочных огней в небе над Новосибирском

Десятки жителей стали свидетелями необычного зрелища: ровная линия из ярких точек молчаливо плыла в небе. В соцсетях мгновенно начался ажиотаж — пользователи массово выкладывали фото и видео, предполагая, что видят инопланетный флот.
Однако разгадка оказалась земной и технологичной. Как сообщили специалисты, новосибирцы наблюдали не НЛО, а группу новых спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска. Яркое свечение, которое так поразило наблюдателей, — это всего лишь солнечные лучи, отражающиеся от их поверхностей.
Ранее Сиб.фм писал, что космонавтка из НСО Анна Кикина готовится к выходу в открытый космос.
