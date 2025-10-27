Белорусские врачи провели уникальную операцию пациенту с инфарктом

В Минздраве рассказали об уникальной операции, которую 24 октября провели впервые в Беларуси бригадой специалистов Гродненского областного клинического кардиологического центра и РНПЦ детской хирурги. Они сделали эндоваскулярное протезирование клапана легочной артерии и стентирования коронарных артерий.
Сообщается, что уникальность события в том, что это «первый пациент, которому эта операция потребовалась в связи с развитием острого инфаркта миокарда и значительного стеноза клапана легочной артерии на фоне имеющегося, скорректированного в детстве, врожденного порока сердца: Тетрады Фалло».
Кстати, спасти пациента врачам удалось без открытой операции. Был использован миниинвазивный метод эндоваскулярной хирургии.
В Минздраве уточнили, что операцию провела бригада Гродненского областного клинического кардиоцентра под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Алексея Максимчика и заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза.
