Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Две трети (66%) россиян смотрят в будущее с оптимизмом и считают, что жизнь будет улучшаться, 27% уверены, что в будущем их ждут трудные времена, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Половина (52%) россиян предпочли бы иметь небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне, 22% — много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее, 9% — иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу, 6% — пойти на риск, чтобы заработать много денег.
Четверо из десяти (40%) опрошенных отметили, что за последние три-пять лет не смогли добиться чего-то важного, что существенно повлияло на их жизнь, 56% заявили, что за эти годы добились того, что изменило жизнь.
По 21% респондентов рассказали, что они смогли купить что-то дорогостоящее (квартиру, дачу, автомобиль) и получить новые навыки (освоить компьютер и другую новую технику, иностранный язык, научиться водить автомобиль), 20% улучшили жилищные условия, по 16% повысили квалификацию и устроились на более высокооплачиваемую работу.
«Сочетание молодёжной мобильности и прагматичности, с одной стороны, и старшего “тревожного опыта” с надеждами на лучшее будущее, с другой, помогает российскому обществу оставаться устойчивым: первые задают темп адаптации к изменениям, вторые — напоминают о необходимости правил, о возможностях повтора кризисов и обозначают горизонт “что действительно важно в жизни”. Так, в опоре друг на друга, на семью, на российские традиционные ценности, россияне проходят трудные периоды и продолжают удивлять своим позитивным настроем», — прокомментировала результаты опроса эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.