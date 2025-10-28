Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос

Половина (52%) россиян предпочли бы иметь небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне, 22% — много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее, 9% — иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу, 6% — пойти на риск, чтобы заработать много денег.