Al Aqsa: число погибших от ударов Израиля в Газе увеличилось до 11

Нетаньяху распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа.

Источник: Аргументы и факты

Количество палестинцев, погибших в результате ударов ЦАХАЛ по Газе, возросло до 11 человек, информирует Al Aqsa.

По данным телеканала, речь идёт об авианалёте. Под удар ВВС Израиля попали город Газа, прибрежные районы, а также «центр размещения перемещённых лиц» на севере сектора Газа.

В настоящее время израильские бомбардировки продолжаются.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «после консультаций с военными» отдал приказ нанести удары по Газе, об этом вечером во вторник заявили в его канцелярии. Речь шла о «мощных ударах».

Власти Израиля обвинили движение ХАМАС в нарушении договорённости о перемирии в секторе Газа. В Израиле утверждают, что ХАМАС отдало «часть останков заложника, тело которого военные ЦАХАЛ забрали около двух лет назад».

В ответ в ХАМАС рассказали об отсрочке передачи тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня с израильской стороны.

Напомним, 10 октября вступили в силу договорённости Израиля и ХАМАС о прекращении огня. В движении ХАМАС заявили, что вернут не менее 28 тел умерших израильских заложников.

