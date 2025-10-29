Счетная палата выявила проблемы с конфискованным у коррупционеров имуществом

По данным аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина, доходы федерального бюджета от приватизации и аренды этого имущества составили 3,2 миллиарда и 832,2 миллиона рублей соответственно. Проверка, охватившая период с 2011 года и территориальные управления в нескольких регионах, показала, что на 1 июля 2025 года в доход государства было обращено 8776 объектов недвижимости, однако менее четырех процентов из них приватизировано с 2021 года.