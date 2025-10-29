Счетная палата выявила проблемы с конфискованным у коррупционеров имуществом

Счетная палата выявила, что всего восемь процентов конфискованного коррупционного имущества на общую сумму более 113 миллиардов рублей вовлечено в хозяйственный оборот. Об этом говорится в отчете на сайте ведомства.
По данным аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина, доходы федерального бюджета от приватизации и аренды этого имущества составили 3,2 миллиарда и 832,2 миллиона рублей соответственно. Проверка, охватившая период с 2011 года и территориальные управления в нескольких регионах, показала, что на 1 июля 2025 года в доход государства было обращено 8776 объектов недвижимости, однако менее четырех процентов из них приватизировано с 2021 года.
Среди системных проблем, препятствующих эффективному использованию имущества, названы несовершенство нормативного регулирования, затянутые судебные процедуры и различия в работе территориальных органов. Расходы на содержание имущества в 2023—2025 годах превысили 30 миллионов рублей, при этом 48 объектов нуждаются в восстановлении. Запрет на продажу участков под строительство блокирует реализацию более двух тысяч таких участков в Подмосковье, говорится в сообщении.
До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил использовать имущество коррупционеров для поддержки ветеранов СВО. По словам парламентария, фонд «Защитники Отечества» должен получить право распоряжаться недвижимостью, конфискованной у коррупционеров, а также деньгами, полученными от продажи их имущества.