В Приморье бесхозный причал вернули в государственную собственность

В поселке Авангард под Находкой обнаружен бесхозный железобетонный причал для отстоя судов. Дальневосточная транспортная прокуратура выяснила, что этот объект раньше принадлежал государственному предприятию «Дальморгеология», но после его приватизации в 1990-х годах причал остался без официального хозяина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».