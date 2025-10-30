В Приморье бесхозный причал вернули в государственную собственность

В поселке Авангард под Находкой обнаружен бесхозный железобетонный причал для отстоя судов. Дальневосточная транспортная прокуратура выяснила, что этот объект раньше принадлежал государственному предприятию «Дальморгеология», но после его приватизации в 1990-х годах причал остался без официального хозяина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Сооружение не было внесено в реестр федерального имущества, не стояло на кадастровом учете, и права собственности на него оформлено не было, хотя им продолжали пользоваться.
После вмешательства прокуратуры причал был поставлен на кадастровый учет, и на него зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Сейчас также ведется работа по оформлению прав на земельный участок, где расположен причал.
