Правительство Новосибирской области контролирует питание школьников

В меню включены продукты, богатые витаминами и клетчаткой.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Власти региона уделяют особое внимание организации школьного питания для поддержания здоровья и успеваемости детей. В меню включены продукты, богатые витаминами и клетчаткой.

«Горячее питание школьников — одно из ключевых условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению», — отметила Валентина Дудникова. Она подчеркнула, что сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний и правильному развитию детей.

По информации Министерства образования Новосибирской области, школьное меню включает каши, творожные блюда, овощи, фрукты, мясо и рыбу. Все продукты соответствуют принципам здорового питания и содержат необходимые микроэлементы и аминокислоты.

Главам муниципальных районов рекомендовано проводить лабораторный контроль качества и подлинности продуктов в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными совместно с Роспотребнадзором и другими ведомствами.

Все образовательные учреждения региона полностью соблюдают эти требования.