Новосибирцев предупредили об активизации мошенников в ноябрьские распродажи

В ноябре традиционно наступает период распродаж. Это и «11.11», и «черная пятница». И пока покупатели выжидают более выгодные скидки, мошенники готовят для них новые уловки. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
— Мошенники в совершенстве копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями, используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию невероятно низких цен, — добавили в ведомстве.
В частности, злоумышленники подделывают интернет-магазины крупных брендов и предлагают там скидки до 90 процентов. За товары они просят предоплату, а потом исчезают вместе с деньгами.
Еще можно столкнуться с фишинговыми ресурсами. Мошенники в мессенджерах или соцсетях делают рассылки, которые ведут на поддельную форму оплаты, где злоумышленники собирают данные банковских карт.
Среди других уловок — розыгрыш с оплатой налога или пошлины. Сначала жертве сообщают, что она выиграла крупный приз, а потом требуют «внести обязательный платеж».
Кроме того, можно попасться на обман при доставке товаров. Мошенники представляются курьерами и под предлогом уточнения адреса просят продиктовать коды из SMS, чтобы получить доступ к счетам в банке или мессенджерам.