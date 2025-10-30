Новосибирцев предупредили об активизации мошенников в ноябрьские распродажи

В ноябре традиционно наступает период распродаж. Это и «11.11», и «черная пятница». И пока покупатели выжидают более выгодные скидки, мошенники готовят для них новые уловки. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.