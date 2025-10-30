Ричмонд
В омских лагерях «Дружные ребята» и «Лесная поляна» стартовали осенние смены

Для школьников подготовили насыщенную программу, а дополнительные смены пройдут в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

В детских оздоровительных лагерях «Дружные ребята» и «Лесная поляна» уже началась осенняя смена. Ребят ждут спортивные и культурные мероприятия, творческие мастер-классы и множество возможностей для отдыха и всестороннего развития.

Чтобы как можно больше школьников смогли отдохнуть от учебы, с 17 по 23 ноября в муниципальных лагерях пройдут дополнительные смены.

Подать заявление на получение путевки можно до 10 ноября на портале «Госуслуги».

