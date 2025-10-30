В омских лагерях «Дружные ребята» и «Лесная поляна» стартовали осенние смены

В детских оздоровительных лагерях «Дружные ребята» и «Лесная поляна» уже началась осенняя смена. Ребят ждут спортивные и культурные мероприятия, творческие мастер-классы и множество возможностей для отдыха и всестороннего развития.
Чтобы как можно больше школьников смогли отдохнуть от учебы, с 17 по 23 ноября в муниципальных лагерях пройдут дополнительные смены.
Подать заявление на получение путевки можно до 10 ноября на портале «Госуслуги».
Ранее мы писали, что ветеран СВО из Омской области выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс».