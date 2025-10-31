Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В отделе ГАИ мужчине пришла в голову очень плохая идея: он пришел за машиной, но теперь станет фигурантом «уголовки»

Житель Башкирии на камеру предложил инспектору ГАИ взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии задержали мужчина, пытавшийся дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Инцидент произошел позавчера, когда гражданин явился в отделение ГАИ для возврата своего автомобиля ВАЗ-21144, который до этого отправили на штрафстоянку.

По словам главы республиканской дорожной полиции Владимира Севастьянова, мужчина был пьян и, чтобы избежать административной ответственности за вождение без прав и уменьшить размер штрафа, он предложил старшему госинспектору пять тысяч рублей.

Полицейский в соответствии с законом предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако гражданин все же дал деньги инспектору. Этот момент зафиксировал служебный видеорегистратор «Дозор».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о даче взятки должностному лицу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.