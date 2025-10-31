В отделе ГАИ мужчине пришла в голову очень плохая идея: он пришел за машиной, но теперь станет фигурантом «уголовки»

В Давлекановском районе Башкирии задержали мужчина, пытавшийся дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Инцидент произошел позавчера, когда гражданин явился в отделение ГАИ для возврата своего автомобиля ВАЗ-21144, который до этого отправили на штрафстоянку.
По словам главы республиканской дорожной полиции Владимира Севастьянова, мужчина был пьян и, чтобы избежать административной ответственности за вождение без прав и уменьшить размер штрафа, он предложил старшему госинспектору пять тысяч рублей.
Полицейский в соответствии с законом предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако гражданин все же дал деньги инспектору. Этот момент зафиксировал служебный видеорегистратор «Дозор».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о даче взятки должностному лицу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.