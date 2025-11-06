Премьера телеверсии спектакля «Идиот» прошла в кинотеатре «Победа»

Как рассказала Ивана Жигон, телеверсию спектакля делали два года, ее создатели подходили к работе с большой ответственностью. Для нее эта работа была особенно важной и потому, что когда-то ее отец, режиссер Стево Жигон, ставил «Идиота» в Белграде. «Когда я увидела настолько искренние слезы и улыбки ваших актеров, это нужно было увековечить. Наш спектакль, как и Достоевский, утверждает, что человек — не только земное, но и небесное тело. Для меня этот проект — очень большая победа искусства, которое является мостом не только между народами, но и душами», — сказала Ивана Жигон.