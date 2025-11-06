Премьера телеверсии спектакля «Идиот» прошла в кинотеатре «Победа»

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера телеверсии спектакля «Идиот» в постановке сербского режиссера Иваны Жигон прошла в кинотеатре «Победа» в ходе Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусско-сербский проект — совместная работа Национального академического драматического театра имени М. Горького, сербского режиссера-постановщика и режиссера монтажа телеверсии Иваны Жигон и телеканала «Беларусь 3».
Как рассказала Ивана Жигон, телеверсию спектакля делали два года, ее создатели подходили к работе с большой ответственностью. Для нее эта работа была особенно важной и потому, что когда-то ее отец, режиссер Стево Жигон, ставил «Идиота» в Белграде. «Когда я увидела настолько искренние слезы и улыбки ваших актеров, это нужно было увековечить. Наш спектакль, как и Достоевский, утверждает, что человек — не только земное, но и небесное тело. Для меня этот проект — очень большая победа искусства, которое является мостом не только между народами, но и душами», — сказала Ивана Жигон.
По мнению министра культуры Руслана Чернецкого, этот уникальный проект говорит о дружбе и братских отношениях Беларуси и Сербии, которые особенно необходимы в наше непростое время. Спектакль пользуется успехом и телеверсия позволит показать его большему количеству зрителей не только на сцене театра. По его словам, сейчас идут обсуждения и других сербско-белорусских проектов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь Илина Вукайлович добавила, что произведения Достоевского — это мировое наследие. Они являются источником самых глубоких, тонких душевных исканий и помогают в трудную минуту искать ответы на важные жизненные вопросы. -0-
Фото Андрея Синявского.