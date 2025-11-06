На погашение дефицита бюджета Минфин Башкирии ищет 2 млрд рублей: объявлен аукцион на предоставление кредита

Министерство финансов Башкирии объявило поиск подрядчика для предоставления кредита на сумму 2,04 миллиарда рублей. Как следует из документации закупки, средства планируется направить на частичное финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств республики.
Максимальная цена контракта на обслуживание кредита составляет 299,3 миллиона рублей. Расчет начальной цены производился исходя из средней ставки кредитования 19,98% годовых.
Согласно условиям, исполнитель должен будет открыть Минфину возобновляемую кредитную линию сроком на 268 дней. Заемщик сможет привлекать средства до 26 декабря этого года включительно. В проекте договора уточняется, что возобновляемая кредитная линия предполагает неоднократную выдачу кредитных средств в течение определенного периода в пределах свободного остатка лимита.
Ставка по кредиту должна быть плавающей. Предполагается, что кредитная линия будет открыта не позднее следующего дня после подписания контракта. Подведение итогов аукциона запланировано на 18 ноября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.