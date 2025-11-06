«Историческая подделка!» Какое отношение к сериалу Кончаловского «Хроники русской революции» имеет Спицын?

Историк заметил, что, безусловно, в художественном фильме есть место фантазии автора, но тонкости тоже необходимо учитывать. «Другое дело, что да, мне Андрей Сергеевич сказал, что, если почитать роман Льва Толстого “Война и мир”, там тоже полным-полно художественного домысла и не все соответствует историческим реалиям. И он в этом смысле прав. Вот и все, на этом моя работа над фильмом, вернее, даже не над фильмом, а над сценарием, закончилась. То же касается, я знаю это, Егора Яковлева. Он нашел еще гораздо больше разного рода ляпов и написал чуть ли не 100-страничный текст. Это он сам так говорил. Больше ни в 2022-м, ни в 2023-м, ни в 2024-м, ни в 2025-м он меня к просмотру новых вариантов сценария, а уж тем более к работе над фильмом не привлекал», — подытожил Евгений Спицын. -0-