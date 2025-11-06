«Историческая подделка!» Какое отношение к сериалу Кончаловского «Хроники русской революции» имеет Спицын?

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историк Евгений Спицын в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА раскритиковал новый сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».
Говоря о «Хрониках русской революции», которые вышли в октябре, Евгений Спицын сразу подчеркнул, что к созданию этого сериала он не причастен. Историк отметил, что предварительно читал сценарий — и получил благодарность Кончаловского в титрах сериала «за консультацию». «Я вот читал один пост в VK, где меня и Егора Яковлева (российский историк. — Прим. БЕЛТА) опять обвинили в том, что мы участвовали в этой омерзительной исторической подделке, что мы несем свою долю вины и ответственности за это. Это абсолютнейшая ложь! Ни я, ни Егор Яковлев, ни Ярослав Листов, ни Андрей Ильич Фурсов, которые смотрели сценарий, не имеют никакого отношения к самому фильму. Мы только на предварительном этапе знакомились со сценарием», — заявил он.
Как снимали сцену с выступлением Ленина на броневике в сериале «Хроники русской революции», рассказал Спицын.
Историк подчеркнул, что в России пишется огромное количество сценариев, но не все из них становятся фильмами. Сценарий к этому сериалу режиссер предложил оценить примерно в 2021—2022 году, рассказал Евгений Спицын: «Андрей Сергеевич (Кончаловский. — Прим. БЕЛТА) позвонил мне и говорит: “Жень, вот тут две дамы написали сценарий”. Причем он мне сказал, что он не про революцию, а про Ленина: “Я хочу снять фильм к столетию смерти Ленина и проследить его жизненный путь с 1904 по 1924 год, то есть за 20 лет”. Он сказал, что давал этот сценарий посмотреть Андрею Ильичу Фурсову. Тот ему какие-то сделал замечания, он не уточнил, какие».
Историков просили оценить сценарий на наличие ошибок, кричащих противоречий и так далее, причем сам сценарий был довольно большой — больше тысячи страниц, отметил Евгений Спицын. «Время у меня было ограничено, поскольку я писал свою очередную книгу, но я не стал отказывать. Я пропускал все эти монологи и диалоги, смотрел только на историческую канву. Например, мне сразу бросилось в глаза, что во время встречи Николая II с главным героем фильма, которого играет Юра Борисов, тот, прощаясь с ним, называет его “господин майор”. Я специально сделал такой вордовский файл, где писал, на какой странице какая ошибка и т.д. Так вот я ему пишу, что с 1881 года при Александре III это воинское звание было исключено из табеля о рангах и вплоть до крушения Российской империи это звание не использовалось. Это мог быть штабс-капитан, либо ротмистр, либо есаул», — привел пример историк.
Евгений Спицын привел пример еще одной нестыковки, на которую обратил внимание: «В какой-то сцене к адмиралу Вирену (когда-то он командовал Черноморским флотом, правда, не очень долго) обращаются “господин генерал”. Я говорю: Вирен не был никогда генералом, он был адмиралом».
«Таких ляпов я нашел несколько десятков, — рассказал Евгений Спицын. — Он меня поблагодарил за это. Плюс я ему сказал: “Андрей Сергеевич, у вас в сценарии события перевернуты с ног на голову. У вас, например, Корниловский мятеж описывается раньше, чем июльские события. Корниловский мятеж — это конец августа 1917 года, а июльский кризис — это начало июля. То есть разница между ними полтора месяца. Он мне говорит: “Жень, если я все твои замечания учту, у меня просто рухнет сценарий”.
Историк заметил, что, безусловно, в художественном фильме есть место фантазии автора, но тонкости тоже необходимо учитывать. «Другое дело, что да, мне Андрей Сергеевич сказал, что, если почитать роман Льва Толстого “Война и мир”, там тоже полным-полно художественного домысла и не все соответствует историческим реалиям. И он в этом смысле прав. Вот и все, на этом моя работа над фильмом, вернее, даже не над фильмом, а над сценарием, закончилась. То же касается, я знаю это, Егора Яковлева. Он нашел еще гораздо больше разного рода ляпов и написал чуть ли не 100-страничный текст. Это он сам так говорил. Больше ни в 2022-м, ни в 2023-м, ни в 2024-м, ни в 2025-м он меня к просмотру новых вариантов сценария, а уж тем более к работе над фильмом не привлекал», — подытожил Евгений Спицын. -0-
