В Омске на Левобережье горела квартира в многоэтажном доме

В Омске на проспекте Комарова горела квартира на четвертом этаже в девятиэтажном доме. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировалось десять человек. Но еще восемь жителей, среди которых были два ребенка, оставались в квартирах — путь к спасению им отрезал густой дым, распространившийся в подъезде. Этих людей пришлось спасать сотрудникам газодымозащитной службы. Пожар на 12 квадратах ликвидировали 27 сотрудников МЧС России, задействовав 7 единиц техники.