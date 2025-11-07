Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Левобережье горела квартира в многоэтажном доме

Жителям девятиэтажки на проспекте Комарова пришлось экстренно выбегать на улицу из задымленного подъезда.

Источник: Комсомольская правда

О пожаре в многоквартирном доме на Левобережье, произошедшем 6 октября, сообщили омские спасатели. Пожарным пришлось эвакуировать 8 человек из задымленного подъезда.

В Омске на проспекте Комарова горела квартира на четвертом этаже в девятиэтажном доме. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировалось десять человек. Но еще восемь жителей, среди которых были два ребенка, оставались в квартирах — путь к спасению им отрезал густой дым, распространившийся в подъезде. Этих людей пришлось спасать сотрудникам газодымозащитной службы. Пожар на 12 квадратах ликвидировали 27 сотрудников МЧС России, задействовав 7 единиц техники.