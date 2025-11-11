Вячеслав Нагаев из Хабаровского края стал номинантом «Знание. Премия — 2025»

Вячеслав Нагаев, кавалер ордена Мужества и обладатель двух медалей «За отвагу», стал одним из номинантов «Знание. Премия» в номинации «За вклад в просвещение в сфере Спорт и ЗОЖ». Нагаев продолжает активно заниматься спортом, несмотря на ампутацию ноги, и вдохновляет на занятия физической культурой других ветеранов и людей с инвалидностью.