Вячеслав Нагаев из Хабаровского края стал номинантом «Знание. Премия — 2025»

Вячеслав Нагаев, кавалер ордена Мужества и обладатель двух медалей «За отвагу», стал одним из номинантов «Знание. Премия» в номинации «За вклад в просвещение в сфере Спорт и ЗОЖ». Нагаев продолжает активно заниматься спортом, несмотря на ампутацию ноги, и вдохновляет на занятия физической культурой других ветеранов и людей с инвалидностью.
Вячеслав возглавляет спортивное направление Ассоциации ветеранов СВО по Хабаровскому краю и активно пропагандирует волейбол сидя. Он уже много лет занимается этим видом спорта, где команда дала ему прозвище «Неуловимый Нагаев». Вячеслав подчеркивает, что спорт дает ему силы и энергию: «Всегда надо двигаться вперед и добиваться своего».
Кроме того, Вячеслав проводит семинары по адаптивному спорту, объединившие специалистов из 16 муниципальных районов Хабаровского края. Регулярно он проводит уроки мужества и организует встречи с молодежью в школах и лагерях региона, обучая подростков уважению к подвигу защитников Отечества.
«Каждый новый сезон “Знание. Премия” вносит большой вклад в формирование нового поколения просветителей — людей, которые словом, делом и, что самое важное, личным примером укрепляют страну», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Вячеслав Нагаев стал одним из 112 номинантов на премию в этом сезоне, среди которых представители науки, образования, журналистики и политики. В ноябре номинанты представят свою деятельность почетному жюри, и будут выбраны победители в 16 номинациях.