ФСБ выпустило предупреждение для жителей района Башкирии

Силовики запланировали учения.

Источник: Наиль Абелгузин / vk.com

Жителям поселка Раевский Альшеевского района республики стоит быть внимательнее и доверять только официальным источникам информации. 17 ноября в населенном пункте будет много правоохранителей и других спецслужб, а все потому, что ФСБ запланировало учения.

По данным пресс-службы ведомства, будут отработаны действия по обеспечению антитеррористической защищенности военного комиссариата, расположенного на территории сельского поселения Раевский.

«В ходе учения планируется привлечение значительного количества сотрудников правоохранительных органов, техники специальных служб», — уточнили силовики.

Ранее «Башинформ» публиковал предупреждение об украинских мошенниках.