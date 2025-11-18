Ричмонд
Жизнь стала дороже, а мы еще беднее: Молдова за полгода поднялась в рейтинге стоимости жизни

Проживание молдавских граждан подорожало на 10%

Источник: Комсомольская правда

Стоимость жизни в Молдове выросла на 10%

По данным платформы Numbeo, Молдова поднялась в международном рейтинге стоимости жизни с 97-го на 94-е место. Однако эта динамика отражает не улучшение качества жизни, а увеличение расходов: общая стоимость жизни в стране выросла более чем на 10%.

Эксперты платформы отмечают, что рост цен фиксируется в большинстве ключевых категорий — от продуктов питания и коммунальных услуг до транспорта и аренды жилья.

Согласно расчётам Numbeo:

• семье из четырёх человек необходимо более 35 тысяч леев в месяц для покрытия базовых потребностей;

• один человек в среднем нуждается примерно в 10,4 тысяч леев.

Эти данные позволяют оценить реальную нагрузку на семейные бюджеты и динамику расходов в стране.

