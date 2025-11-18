Жизнь стала дороже, а мы еще беднее: Молдова за полгода поднялась в рейтинге стоимости жизни

Стоимость жизни в Молдове выросла на 10%
По данным платформы Numbeo, Молдова поднялась в международном рейтинге стоимости жизни с 97-го на 94-е место. Однако эта динамика отражает не улучшение качества жизни, а увеличение расходов: общая стоимость жизни в стране выросла более чем на 10%.
Эксперты платформы отмечают, что рост цен фиксируется в большинстве ключевых категорий — от продуктов питания и коммунальных услуг до транспорта и аренды жилья.
Согласно расчётам Numbeo:
• семье из четырёх человек необходимо более 35 тысяч леев в месяц для покрытия базовых потребностей;
• один человек в среднем нуждается примерно в 10,4 тысяч леев.
Эти данные позволяют оценить реальную нагрузку на семейные бюджеты и динамику расходов в стране.
