Губернатор Ростовской области встретился в Минске с соотечественниками

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился в представительстве Россотрудничества с российскими соотечественниками, проживающими в Республике Беларусь. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба донского главы.
Встреча была посвящена развитию деловых и культурных связей. Губернатор напомнил о важности объединения усилий соотечественников за рубежом.
— У нас с Минском налажены надежные связи на уровне крупного бизнеса. В планах проект по обновлению около тысячи единиц общественного транспорта, рассчитываем на выгодные лизинговые ставки, а также на открытие уже в ближайшее время в нашей области дилерского мультибрендового центра «МАЗа». А вот связи на уровне среднего и малого бизнеса надо развивать, — отметил Юрий Слюсарь.
Губернатор обратил внимание на необходимость более активного продвижения донских и белорусских товаров в торговых сетях.
Отдельно говорили о развитии АПК и перерабатывающей отрасли, еще одним значимым направлением стал культурный обмен. Глава донского региона также поддержал инициативу о соглашении между казаками Всевеликого войска Донского и Минского объединенного казачьего округа.
Кроме того, в ходе беседы обсудили деятельность патриотического движения «Дороги славы — наша история» и работу форума «Миротворчество поколений», который должен пройти в Ростовской области с 20 по 24 ноября.
В завершение встречи Юрий Слюсарь поблагодарил соотечественников за работу по продвижению русского языка и культуры. Он заверил, что регион готов и впредь поддерживать их инициативы, в том числе в сфере культурного обмена.
