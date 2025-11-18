Губернатор Ростовской области встретился в Минске с соотечественниками

— У нас с Минском налажены надежные связи на уровне крупного бизнеса. В планах проект по обновлению около тысячи единиц общественного транспорта, рассчитываем на выгодные лизинговые ставки, а также на открытие уже в ближайшее время в нашей области дилерского мультибрендового центра «МАЗа». А вот связи на уровне среднего и малого бизнеса надо развивать, — отметил Юрий Слюсарь.