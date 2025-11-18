Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области встретился в Минске с соотечественниками

Юрий Слюсарь обсудил развитие деловых и культурных связей с соотечественниками, проживающими в Республике Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился в представительстве Россотрудничества с российскими соотечественниками, проживающими в Республике Беларусь. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба донского главы.

Встреча была посвящена развитию деловых и культурных связей. Губернатор напомнил о важности объединения усилий соотечественников за рубежом.

— У нас с Минском налажены надежные связи на уровне крупного бизнеса. В планах проект по обновлению около тысячи единиц общественного транспорта, рассчитываем на выгодные лизинговые ставки, а также на открытие уже в ближайшее время в нашей области дилерского мультибрендового центра «МАЗа». А вот связи на уровне среднего и малого бизнеса надо развивать, — отметил Юрий Слюсарь.

Губернатор обратил внимание на необходимость более активного продвижения донских и белорусских товаров в торговых сетях.

Отдельно говорили о развитии АПК и перерабатывающей отрасли, еще одним значимым направлением стал культурный обмен. Глава донского региона также поддержал инициативу о соглашении между казаками Всевеликого войска Донского и Минского объединенного казачьего округа.

Кроме того, в ходе беседы обсудили деятельность патриотического движения «Дороги славы — наша история» и работу форума «Миротворчество поколений», который должен пройти в Ростовской области с 20 по 24 ноября.

В завершение встречи Юрий Слюсарь поблагодарил соотечественников за работу по продвижению русского языка и культуры. Он заверил, что регион готов и впредь поддерживать их инициативы, в том числе в сфере культурного обмена.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше