Паспорт РФ спас молодого бойца СВО из Пермского края от ранения осколком

Паспорт РФ спас молодого бойца специальной военной операции из Пермского края от ранения осколком, сообщает региональное ГУ МВД.
Как рассказывает полиция, необычный случай произошёл с 25-летним жителем Чусового. Молодой мужчина проходит службу в зоне СВО с сентября 2022 года — он служит в 752-м гвардейском мотострелковом полку.
В мае 2025 года младший лейтенант попал под обстрел, когда осколок одного из боеприпасов угодил ему в грудь. От тяжёлого ранения бойца спас паспорт гражданина РФ, который прикамец всегда носил в нагрудном кармане. Документ военнослужащего принял на себя основной удар и был повреждён.
Спустя несколько месяцев мужчина отправился в отпуск домой и обратился в ОМВД «Чусовской», чтобы заменить паспорт. Правоохранители помогли молодому бойцу ускоренно получить новый документ.
«При вручении паспорта полицейские пожелали военнослужащему крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и мирного неба над головой, а также подарили Конституцию Российской Федерации», — отметили в ГУ МВД России по Пермскому краю.