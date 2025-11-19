Паспорт РФ спас молодого бойца СВО из Пермского края от ранения осколком

В мае 2025 года младший лейтенант попал под обстрел, когда осколок одного из боеприпасов угодил ему в грудь. От тяжёлого ранения бойца спас паспорт гражданина РФ, который прикамец всегда носил в нагрудном кармане. Документ военнослужащего принял на себя основной удар и был повреждён.