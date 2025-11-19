Ричмонд
Паспорт РФ спас молодого бойца СВО из Пермского края от ранения осколком

В молодого человека попал осколок снаряда.

Источник: ГУ МВД России по Пермскому краю

Паспорт РФ спас молодого бойца специальной военной операции из Пермского края от ранения осколком, сообщает региональное ГУ МВД.

Как рассказывает полиция, необычный случай произошёл с 25-летним жителем Чусового. Молодой мужчина проходит службу в зоне СВО с сентября 2022 года — он служит в 752-м гвардейском мотострелковом полку.

В мае 2025 года младший лейтенант попал под обстрел, когда осколок одного из боеприпасов угодил ему в грудь. От тяжёлого ранения бойца спас паспорт гражданина РФ, который прикамец всегда носил в нагрудном кармане. Документ военнослужащего принял на себя основной удар и был повреждён.

Спустя несколько месяцев мужчина отправился в отпуск домой и обратился в ОМВД «Чусовской», чтобы заменить паспорт. Правоохранители помогли молодому бойцу ускоренно получить новый документ.

«При вручении паспорта полицейские пожелали военнослужащему крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и мирного неба над головой, а также подарили Конституцию Российской Федерации», — отметили в ГУ МВД России по Пермскому краю.