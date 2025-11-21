Россиянам напомнили о трёх налогах, которые нужно успеть заплатить в ноябре

Россияне до конца ноября должны успеть оплатить три налога. Речь идёт о налогах на имущество, землю и транспортные средства, напомнил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
Юрист подчеркнул, что с 1 декабря в случае неуплаты этих налогов начнут начисляться пени. Если же гражданин попытается скрыть факт владения имуществом, он будет оштрафован на 40 процентов от суммы налога. Также Голощапов напомнил, что, как правило, имущественные налоги начисляются автоматически на основании данных реестров.
«Если в прошлом году гражданин приобрёл новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нём в ФНС до 31 декабря. Если имущество “старое” и уведомления раньше приходили, а в этом году нет — сообщать ничего не нужно. Отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату», — сказал юрист в интервью агентству «Прайм».
