В Хабаровске начали создавать «Волшебный лес» к Новому году

Парки украшают гирляндами, скульптурами и фотозонами.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске начали подготовку к Новому году, — сообщает пресс-служба мэрии города.

По поручению мэра Сергея Кравчука подрядчик уже установил гирляндный тоннель у парка имени Гайдара и приступил к украшению деревьев, создавая атмосферу «Волшебного леса» с фигурами животных. Оформление парка «Динамо» начнется на следующей неделе.

Над центральным входом появятся праздничная надпись, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, гирлянды и иллюминация «Звездное небо». Основная зона отдыха будет украшена 200 живыми елями.

После реставрации откроется Гулливер, а работы участников конкурса «Амурский хрусталь» займут отдельную зону. Мастера ледяной скульптуры создадут композиции по мотивам русских сказок и мультфильмов.

Также в парках появятся зимние развлечения: горки разных размеров и фотозоны.

«Для нас важно, чтобы Новый год стал по‑настоящему праздничным для каждого хабаровчанина. Мы вкладываем душу в украшение парков, чтобы создать атмосферу, которую все так любят и ждут», — отметил мэр Сергей Кравчук.