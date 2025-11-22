В Хабаровске начали создавать «Волшебный лес» к Новому году

В Хабаровске начали подготовку к Новому году, — сообщает пресс-служба мэрии города.
По поручению мэра Сергея Кравчука подрядчик уже установил гирляндный тоннель у парка имени Гайдара и приступил к украшению деревьев, создавая атмосферу «Волшебного леса» с фигурами животных. Оформление парка «Динамо» начнется на следующей неделе.
Над центральным входом появятся праздничная надпись, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, гирлянды и иллюминация «Звездное небо». Основная зона отдыха будет украшена 200 живыми елями.
После реставрации откроется Гулливер, а работы участников конкурса «Амурский хрусталь» займут отдельную зону. Мастера ледяной скульптуры создадут композиции по мотивам русских сказок и мультфильмов.
Также в парках появятся зимние развлечения: горки разных размеров и фотозоны.
«Для нас важно, чтобы Новый год стал по‑настоящему праздничным для каждого хабаровчанина. Мы вкладываем душу в украшение парков, чтобы создать атмосферу, которую все так любят и ждут», — отметил мэр Сергей Кравчук.