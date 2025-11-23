Ричмонд
Минчанин получил компенсацию 1100 рублей, отравившись на свидании в ресторане

Житель Минска сходил на свидание в ресторан и отравился — что было дальше.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин получил компенсацию 1100 рублей, отравившись на свидании в ресторане. Подробности озвучила юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей Анастасия Рудак. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Специалист сообщила, что все началось с того, что минчанин пригласил девушку на ужин в ресторан. Однако на следующее утро молодой человек почувствовал острое недомогание. Что касается его спутницы, то с ней все было в порядке.

Анастасия Рудак добавляет, что отравление минчанина сопровождалось болью в животе, высокой температурой, тошнотой и рвотой. Скорая медицинская помощь доставила его в больницу.

— На основании анализов врачи поставили диагноз «сальмонеллезный энтерит средней тяжести». Тем не менее парень провел на больничной койке несколько дней, — отметила юрисконсульт.

После этого, добавляет специалист, молодой человек обратился с письменным заявлением в районный центр гигиены и эпидемиологии по месту расположения заведения.

— В результате проверки выявили нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — сообщила Рудак.

Минчанин также написал в книге жалоб ресторана все то, что с ним случилось. Он также внес предложения: заведение возвращает ему деньги за ужин, возмещает стоимость лекарств, моральный вред.

Юрисконсульт добавляет, что мужчина также обратился в Региональное общество защиты потребителей, где специалисты заключили договор на безвозмездное оказание услуг, а затем подали исковое заявление в суд.

На первое заседание ни ответчик, ни его адвокаты не пришли — присутствовал лишь истец. Однако второе заседание завершилось только начавшись.

— Ответчики на него прибыли и уже буквально в коридоре выразили желание пойти на мировую. Они предложили возместить стоимость ужина и лекарств, выплатить неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований пострадавшего и погасить судебные расходы РОЗП, — привела подробности юрисконсульт.

Говоря про компенсацию морального вреда, специалист заметила, что стороны сошлись на сумме 1100 рублей. И уточнила, что сумма немаленькая, но владельцы ресторана посчитали, что репутация того стоит.

