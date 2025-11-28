Ричмонд
Птицефабрика в Ростовской области может остановить производство

Финансовую нестабильность и падеж птицы отметили на белокалитвинской птицефабрике.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области банкротство и закрытие белокалитвинской птицефабрики затронет 200 человек, под угрозой окажутся 500 тысяч птиц. Об этом со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает «Город N».

— В этом году на птицефабрике сложилась тяжелая ситуация. Ошибки в управлении и просчеты собственников привели предприятие к критическому состоянию, — отметили в министерстве.

Ранее на предприятии фиксировали долги по зарплатам, общую финансовую нестабильность и падеж птицы. В сложившейся ситуации уже разбирается комиссия Россельхознадзора, оцениваются перспективы сохранения поголовья. Также для птицефабрики будут искать нового инвестора.

Районным властям и департаменту занятости населения поручили проконсультировать работников предприятия и подготовить варианты трудоустройства в случае остановки производства.

