Музей истории Ростова-на-Дону отметил первую годовщину

— Дай Бог, чтобы музей развивался, наполнялся, чтобы в нем появлялись артефакты из нового периода истории. Сейчас восприятие детей поменялось, поэтому важно в наглядной и доступной форме до них доносить информацию. Прошу ориентироваться не только на молодое поколение, но и на жителей Ростова всех возрастов, а также на гостей города, — сказал Юрий Слюсарь.