Музей истории Ростова-на-Дону отметил первую годовщину

Музей истории города Ростова-на-Дону отметил первую годовщину своего открытия. Губернатор Юрий Слюсарь ознакомился с экспозицией, обсудил планы на будущее, а также передал в дар новые экспонаты. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Городской музей на улице Шаумяна открыли 29 ноября 2024 года. В выставочных залах можно узнать об основных вехах истории донской столицы и о людях, оказавших влияние на развитие города. В частности, экспозиции рассказывают о защитниках Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной войны, а также об участниках специальной операции.
Созданию и пополнению музейного фонда уделяется много внимания. К этому моменту собрали уже более 6 тысяч экспонатов, только в 2025 году поступило 2,5 тысячи предметов. Значительную часть коллекции зарегистрировали в государственном каталоге Музейного фонда России.
Глава региона пожелал учреждению культуры долгой и успешной работы.
— Дай Бог, чтобы музей развивался, наполнялся, чтобы в нем появлялись артефакты из нового периода истории. Сейчас восприятие детей поменялось, поэтому важно в наглядной и доступной форме до них доносить информацию. Прошу ориентироваться не только на молодое поколение, но и на жителей Ростова всех возрастов, а также на гостей города, — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор передал в дар новые экспонаты, выкупленные у частных коллекционеров советом директоров ростовских предприятий и организаций.
Коллекцию, в том числе, пополнили художественные работы семьи архитектора Яна Ребайна, картографические материалы конца XIX — начала XX века, а также медальон с изображением Александра Пушкина работы скульптора Анатолия Скнарина.