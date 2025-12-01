Ричмонд
В Иркутской области зафиксирован рост ипотечных сделок

За десять месяцев было оформлено 24 387 договоров на приобретение жилья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За первые десять месяцев 2025 года в Иркутской области было оформлено 24 387 ипотечных договоров на приобретение жилья. Начиная с июля, ежемесячное количество таких сделок в среднем составляет 3340. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росреестра по региону.

— Большинство жителей области для оформления ипотеки пользуются электронными сервисами. Благодаря этому средний срок официальной регистрации документов в ведомстве занимает не более одного рабочего дня, — отметил руководитель Управления Росреестра по региону Виктор Петрович Жердев.

Для сравнения, в 2024 году аналогичный среднемесячный показатель был ниже и равнялся 2842, а общее число за год достигло 34 105.

