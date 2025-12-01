В Иркутской области зафиксирован рост ипотечных сделок

За первые десять месяцев 2025 года в Иркутской области было оформлено 24 387 ипотечных договоров на приобретение жилья. Начиная с июля, ежемесячное количество таких сделок в среднем составляет 3340. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росреестра по региону.