В Московский зоопарк прибыли две амурские тигрицы из Хабаровского края

На протяжении всего пути в Москву тигриц сопровождал сотрудник Московского зоопарка Андрей Бараковский. Он обеспечивал спокойствие животных, следил за их состоянием и помогал адаптироваться к транспортировке. Благодаря его опыту переезд прошёл без стрессов, и тигрицы сразу после прибытия перешли в просторные персональные вольеры. Сейчас они проходят месяц карантина под наблюдением ветеринаров и зоологов.