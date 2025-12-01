В Московский зоопарк прибыли две амурские тигрицы из Хабаровского края

В Московский зоопарк, в центр воспроизводства редких видов животных, прибыли две самки амурского тигра из Хабаровского края, — сообщает сайт мэра Москвы Сергея Собянина.
Тигриц отловили в конце 2024 года для обеспечения безопасности людей и сохранения жизни редких животных.
Одна из самок взрослая, ей около пяти-шести лет, вторая — молодая, примерно полутора лет. Молодую самку нашли вместе с матерью, у которой была травма глаза, а второй детеныш — самец — ранее отправлен в Казанский зооботанический сад.
Перед перевозкой тигриц тщательно обследовали. У взрослой самки выявили патологию позвоночника, возможно, из-за старой травмы или ДТП, молодая также не готова к самостоятельной жизни в дикой природе.
На протяжении всего пути в Москву тигриц сопровождал сотрудник Московского зоопарка Андрей Бараковский. Он обеспечивал спокойствие животных, следил за их состоянием и помогал адаптироваться к транспортировке. Благодаря его опыту переезд прошёл без стрессов, и тигрицы сразу после прибытия перешли в просторные персональные вольеры. Сейчас они проходят месяц карантина под наблюдением ветеринаров и зоологов.
Тигрицы получают отборное мясо — говядину, курицу и перепелок — с двумя разгрузочными днями в неделю. В вольерах создают максимально естественные условия: грунт для прогулок и копки, свободный доступ воздуха и солнца, а также элементы обогащения среды — игрушки, подвесные конструкции и шерсть других животных.
Новый дом тигриц помогли обрести Минприроды России, Росприроднадзор, центр «Амурский тигр» и сотрудники службы охраны животного мира Хабаровского края. Московский зоопарк координирует международную программу сохранения амурских тигров в неволе, созданную в 2006 году Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов. Программа ведёт племенную книгу и помогает создавать пары для размножения, фиксируя перемещения и генетические данные всех тигров.