Циркулирующие в Ростовской области вирусы перечилили в Роспотребнадзоре

В Ростовской области продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии: в основном аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. К такому выводу в конце ноября пришли специалисты Роспотребнадзора.
Кроме того, в течение последней недели месяца также фиксировали единичные случаи гриппа. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пока не превышает пороговых значений.
По состоянию на 27 ноября, вакцинацию от гриппа прошли более 2,3 млн человек, это 55,6% от численности населения региона. Каких-либо нежелательных реакций от препаратов не отметили.
Жителям Дона напоминают: в борьбе с респираторными инфекциями с наступлением холодов помогут здоровый образ жизни и правильное питание. Также следует избегать скоплений людей и обязательно мыть руки после улицы. При первых признаках недомогания требуется консультация врача.
