Главу полиции Калининградской области назначили в Москву

Сокрутенко занял должность главы регионального управления МВД в 2021 году. Публично он появлялся нечасто: последним мероприятием перед уходом стала церемония открытия православной часовни в здании УМВД, где он подарил икону Святого благоверного князя Александра Невского. Сообщение об освящении молельни опубликовано 1 декабря.
Исполнять обязанности руководителя УМВД по Калининградской области будет полковник Сергей Рейсон. Уже 2 декабря он представил личному составу нового начальника Управления уголовного розыска — полковника Александра Карлова — и его заместителя, майора Дмитрия Сергеева. В регионе ожидают дальнейших кадровых решений, которые завершат формирование команды руководства областного управления МВД.