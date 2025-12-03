Главу полиции Калининградской области назначили в Москву

Руководитель УМВД по Калининградской области генерал-майор отправлен на службу в Москву. Как сообщает портал Руград, он возглавил департамент миграционной безопасности в структуре новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России, созданной в апреле 2025 года.