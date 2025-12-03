Ричмонд
Главу полиции Калининградской области назначили в Москву

Руководитель УМВД по Калининградской области генерал-майор отправлен на службу в Москву. Как сообщает портал Руград, он возглавил департамент миграционной безопасности в структуре новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России, созданной в апреле 2025 года.

Источник: УМВД по Калининградской области

Сокрутенко занял должность главы регионального управления МВД в 2021 году. Публично он появлялся нечасто: последним мероприятием перед уходом стала церемония открытия православной часовни в здании УМВД, где он подарил икону Святого благоверного князя Александра Невского. Сообщение об освящении молельни опубликовано 1 декабря.

Исполнять обязанности руководителя УМВД по Калининградской области будет полковник Сергей Рейсон. Уже 2 декабря он представил личному составу нового начальника Управления уголовного розыска — полковника Александра Карлова — и его заместителя, майора Дмитрия Сергеева. В регионе ожидают дальнейших кадровых решений, которые завершат формирование команды руководства областного управления МВД.