Таиланд отменил полувековой запрет на дневную продажу алкоголя

Власти Таиланда приняли решение отменить действовавший более 50 лет запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, ресторанах и барах в дневное время, с 14:00 до 17:00. Соответствующее правительственное объявление, подписанное министром здравоохранения Паттханой Пхромпхатом, опубликовано в официальном правительственном вестнике.
Согласно новому порядку, алкогольные напитки можно будет приобретать с 11:00 до полуночи. Изменения вступят в силу 3 декабря 2025 года.
Кроме того, клиенты заведений общественного питания и баров, купившие алкоголь до полуночи для употребления на месте, смогут допить его до 01:00. Запрет на распитие алкоголя в общественных местах начнет действовать с полуночи, а в лицензированных заведениях — с 01:00.
Новый режим продажи алкоголя вводится на экспериментальной основе сроком на 180 дней. Окончательное решение о его постоянном введении будет принято после анализа отчетов местных комитетов по контролю за алкогольной продукцией, которые будут представлены кабинету министров по истечении экспериментального периода, передает Thai PBS World.
