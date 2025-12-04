Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге вновь ограничивают мобильный интернет

Екатеринбуржцы столкнулись с ограничениями мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вновь ограничивают мобильный интернет. Сообщения с предупреждениями начали приходить жителям города от операторов мобильной связи.

— В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, — говорится в SMS-рассылке.

Это не первый случай ограничения мобильного интернета. Подобные сообщения приходили жителям Екатеринбурга в конце ноября.

Мобильные операторы также напоминают о перечне ресурсов, которые продолжат работу без интернета. Помимо сервисов Яндекс, мессенджера Max, и социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», в условиях ограничения сети также работает сайт «Комсомольская правда».

Кроме этого, жители Свердловской области жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp*. Пользователи отмечают, что отправка сообщений происходит с большой задержкой, а файлы не загружаются.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.