В Екатеринбурге вновь ограничивают мобильный интернет

Мобильные операторы также напоминают о перечне ресурсов, которые продолжат работу без интернета. Помимо сервисов Яндекс, мессенджера Max, и социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», в условиях ограничения сети также работает сайт «Комсомольская правда».