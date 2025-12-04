В Екатеринбурге вновь ограничивают мобильный интернет. Сообщения с предупреждениями начали приходить жителям города от операторов мобильной связи.
— В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, — говорится в SMS-рассылке.
Это не первый случай ограничения мобильного интернета. Подобные сообщения приходили жителям Екатеринбурга в конце ноября.
Мобильные операторы также напоминают о перечне ресурсов, которые продолжат работу без интернета. Помимо сервисов Яндекс, мессенджера Max, и социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», в условиях ограничения сети также работает сайт «Комсомольская правда».
Кроме этого, жители Свердловской области жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp*. Пользователи отмечают, что отправка сообщений происходит с большой задержкой, а файлы не загружаются.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.