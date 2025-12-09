В Красноярск из Китая привезли пять тонн зараженных ананасов

В Красноярск из Китая привезли 5,36 тонны ананасов, зараженных опасными вредителями. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, специалисты провели досмотр продукции на фитосанитарном контроле склада «Агротерминал-Таможня».
В результате лабораторных исследований в партии нашли червеца Комстока — вредитель поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая.
В итоге всю партию обработали «разрешенными препаратами», чтобы уничтожить насекомых.
