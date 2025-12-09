В петербургских школах 262 класса закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Петербурге временно прекращён учебный процесс в 262 школьных классах и 27 дошкольных группах из-за распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Количество закрытых классов и групп увеличилось более чем втрое по сравнению с предыдущей неделей, когда учёба была остановлена только в 85 классах и 6 группах, сообщает городской Комитет по образованию.